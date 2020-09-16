Общество

Великолучанин заплатил миллион рублей, чтобы продать свой автомобиль

Великолучанин возместил убытки в размере 1 миллиона рублей, причиненные в результате ДТП, чтобы продать свой автомобиль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

На исполнении в отделении судебных приставов Великих Лук находилось производство о взыскании с гражданина убытков, причиненных в результате дорожной аварии. Никаких мер по выплате должник не предпринимал.

Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автотранспортных средств, зарегистрированных за должником. Кроме того, были установлены банковские счета должника, на которые обращено взыскание.

В итоге должник позвонил в ОСП города Великие Луки и сообщил, что он не может продать свое автотранспортное средство. В ответ ему пояснили, что необходимо оплатить всю сумму задолженности, и он перечислил взыскателю 1 миллион рублей.