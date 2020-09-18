Общество

Госпитализация пациентов в новый СOVID-центр Пскова начнется после 25 сентября

Госпитализация пациентов в новую инфекционную больницу в Пскове начнется после 25 сентября. Об этом сообщила председатель областного комитета Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

А новое великолукское отделение инфекционной больницы сможет принять пациентов с коронавирусом с 1 октября, пояснила она. Пока пациенты с COVID-19 направляются в городскую больницу Пскова.

Сейчас в горбольнице находятся 229 человек, 132 из них с коронавирусом (1 пациент - на аппарате ИВЛ, 89 - на кислородной поддержке).

Всего в настоящее время на лечении с коронавирусом в Псковской области находятся 470 пациентов. Из них 132 госпитализированы, а 343 - на амбулаторном лечении, добавила Марина Гаращенко. При этом от коронавируса лечатся 26 детей, четверо из них госпитализированы.

Общий коечный фонд для больных коронавирусом в Псковской области составляет 630 коек, пациентами заняты 234 койки (36,3%).