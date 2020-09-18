Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Прдлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы выпуска: ЛДПР через суд добивается отмены результатов выборов главы Себежского района; подозреваемый в превышении полномочий глава Палкинского района сохранил свой пост; в псковском регионе создан Совет по вопросам охраны объектов культурного наследия. А также: два года правления губернатора Ведерникова и реакция общественности на эскизы пешеходного моста через реку Пскову.

Ведут эфир Надежда Назаренко и Константин Калиниченко. Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена