Общество

Псковичам напомнили о необходимости оплаты налогов до 1 декабря

В Псковской области продолжается кампания по рассылке налоговых уведомлений по оплате имущественных налогов физических лиц (налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги) и НДФЛ за 2019 год. Заплатить их необходимо не позднее 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

В ближайшее время уведомления получат около 320 тысяч жителей региона. В том числе более 60 тысяч псковичей узнают информацию о начисленных платежах из личного кабинета.

УФНС России по Псковской области информирует налогоплательщиков региона о том, что в том случае, если гражданин знает, что у него есть объекты налогообложения (без льгот), но он никогда не получал налоговые уведомления на уплату имущественных налогов – ему необходимо сообщить в любой налоговый орган о наличии в собственности объектов недвижимости или транспортных средств по утвержденной форме. Сделать это гражданин обязан самостоятельно до 31 декабря текущего года.

Сообщение вместе с подтверждающими документами представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно. Документы можно представить в налоговый орган лично или через представителя, по почте или по электронным каналам связи.

При получении такого сообщения налоговики проверят информацию, запросив подтверждение у регорганов, произведут перерасчет налога и направят новое уведомление.

Если налоговый орган получит это сообщение от физлица, то исчисление имущественных налогов для плательщика будет производиться с года представления сведений об имеющихся объектах, независимо от даты регистрации прав на объект или госрегистрации транспортного средства, уточнили в УФНС.

Если же сведения о недвижимости и транспорте, по которым оплата налогов не производилась, поступят в ИФНС от регорганов, то имущественные налоги будут исчисляться с учетом даты регистрации прав на объекты. В этом случае налоговики имеют право оштрафовать налогоплательщика в размере 20% от неуплаченной суммы налога. При этом владельцу придется платить как сам налог, так и пени.