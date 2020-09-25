Общество

Более 200 гектаров леса повредил сильный ветер в Бежаницком районе

Более 200 гектаров лесных насаждений с нарушенной устойчивостью выявили специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Новгородской области» на территории Бежаницкого лесничества при выполнении работ по государственному лесопатологическому мониторингу.

Выявленные повреждения сильными ветрами не имеют массового характера и составляют до 15% от общего запаса древесины обследованных участков, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале «Рослесзащиты».

«Оперативность выявления свежих ветровалов очень важна, так как это значительно снижает вероятность дальнейшего ослабления лесных насаждений и развития очагов вредных организмов», - прокомментировал директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов.

Результаты проведенных наблюдений будут внесены в реестры государственного лесопатологического мониторинга. В последующем данную информацию региональный комитет по природным ресурсам и экологии сможет использовать для планирования объемов лесопатологических обследований, которые станут основанием для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

В результате информационного обмена о состоянии лесов на землях лесного фонда с комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области филиал получил данные о насаждениях, которые также были повреждены в результате сильного ветра в Невельском и Себежском лесничествах. Эта информация будет использована при планировании дальнейшей работы по государственному лесопатологическому мониторингу.