Общество

В Пскове волонтеры изобразили пульсирующее сердце

Акция к Международному дню сердца прошла 29 сентября в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в сквере возле Центра студенческих инициатив собрались студенты, активисты совета по молодежной политике при главе города, волонтеры-медики. Они изобразили пульсирующее сердце, взявшись за руки.

Вместе с молодежью была и председатель регионального совета партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Псковской поликлиники Галина Неваленная. Она рассказала собравшимся о признаках болезни сердца, о необходимости тренировки сердечно-сосудистой системы человека, о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которая помогает существенно снизить риск преждевременной смерти от инфарктов и инсультов.

«Каждый человек, которому небезразлично свое здоровье, должен проходить регулярное медицинское обследование, прилагать усилия по борьбе с вредными привычками, особенно курением, нормализовать массу тела, регулярно контролировать артериальное давление, холестерин и сахар крови, поддерживать эти показатели в целевых пределах путем преодоления физической инертности, коррекции питания», - рекомендовала Галина Неваленная.

Затем участники мероприятия провели опрос жителей Пскова, выясняя, знают ли они первые симптомы нарушений работы сердца, помнят ли о мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Волонтеры раздавали листовки о том, как действовать, чтобы сберечь свое сердце и как правильно оказать неотложную помощь в случае инфаркта или инсульта больному человеку.