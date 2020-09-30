Общество

Участников общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» наградили в Пскове

Награждение участников общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» состоялось сегодня, 30 сентября, в Пскове. Волонтеры получили благодарственные письма и памятные медали из рук главы региона Михаила Ведерникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу сказать вам искренние слова благодарности. Вы делаете большое и нужное дело - помогаете людям. Начало борьбы с пандемией коронавирусной инфекции ярко показало, насколько помощь нужна. Пока региональная и местная власти разворачивались, выбирали тактику поведения, вы встали на передовую и оказывали помощь людям, которым она была крайне необходима. Я говорю и о пожилых людях, и о людях, которые по состоянию здоровья не могли выйти из дома, людях, которым не рекомендовано было выходить из дома, о маломобильных гражданах. Я несколько раз был в офисе «Команды 2018», который по сути превратился в центр добровольчества, там был склад, куда приезжали команды, брали талоны на бензин, материальную помощь, работа кипела. Администрация Псковской области помогала и будет помогать вам в вашей работе», - выразил слова благодарности волонтерам губернатор.

Он напомнил, что сегодня региональная администрация подписала соглашение с Ассоциацией волонтерских центров.

«Я надеюсь, что это станет новым этапом в развитии добровольчества Псковской области. Мы с сегодняшнего дня официально стали частью большой федеральной команды», - отметил Михаил Ведерников.

Затем глава региона вручил благодарственные письма и памятные медали акции «Мы вместе» псковским волонтерам и активистам.