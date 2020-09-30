Общество

Любимый учитель влияет на выбор профессии

Личность любимого школьного учителя оказывает значительное влияние на выбор профессионального пути. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в преддверии Дня учителя выяснил у представителей наиболее популярных профессиональных групп, какой предмет преподавал их любимый школьный педагог. В опросе приняли участие 6300 респондентов — по 300 представителей 21 профессии.

Учителей математики чаще всего называли в качестве любимого педагога инженеры (32%), программисты и экономисты (по 28%), системные администраторы и бухгалтеры (по 24%). PR-менеджеры (32%), преподаватели (28%) и психологи (26%) чаще других говорили, что их любимый школьный учитель преподавал русский язык. В любви к учителям начальных классов чаще всего признавались офис-менеджеры (14%), HR-специалисты (13%) и сами учителя (12%). У юристов (24%), психологов (17%), секретарей и клиентских менеджеров (по 16%) любимый школьный учитель преподавал историю и обществознание. Бухгалтеры (14%) и менеджеры по связям с общественностью (11%) чаще других называли в качестве любимых педагогов учителей иностранных языков.

Врачи и медицинские сестры чаще представителей других специальностей с теплотой и благодарностью отзывались об учителях химии и биологии. Программисты и системные администраторы — о преподавателях физики и информатики. Дизайнеры говорили о признательности учителям изобразительного искусства, менеджеры по логистике — физрукам.