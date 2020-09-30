Общество

Экскурсию и концерт организовали для пожилых псковичей 1 октября

Совет по молодежной политике при главе города Пскова совместно с региональным отделением «Союз пенсионеров России» организовал 1 октября экскурсию и концерт для старшего поколения. Мероприятия были приурочены к Международному дню пожилых людей, сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В рамках экскурсии волонтеры и активисты молодежных организаций вместе с участниками посетили Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина и Псковскую областную филармонию.

«Мы надеемся, что такие акции станут традиционными, и люди всех возрастов смогут приобщиться к прекрасному, вся необходимая инфраструктура для этого есть. Сегодняшние мероприятия в этом плане являются показательными», - сказал волонтер Павел Косенков.

В завершение прогулки группа отправилась в музыкальную школу №1, где для них провели экскурсию по учреждению, которое в этом учебном году открыло свои двери для воспитанников после реконструкции. Ученики ДМШ выступили перед собравшимися с творческими номерами в актовом зале.

«На мой взгляд, самым трогательным моментом стало выступление учеников школы, которые искренне и очень старательно исполняли известные произведения. Очень хочется, чтобы сегодня, придя домой, они так же поздравили своих бабушек и дедушек. Всех пожилых людей с этим прекрасным днем, думаю, нам удалось сделать его по-настоящему праздничным», - отметила исполняющая полномочия заместителя председателя Совета по молодежной политике при главе Пскова Валерия Коновалова.

Добавим, мероприятия прошли с соблюдением всех действующих противоэпидемических мер.