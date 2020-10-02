Общество

Условное лишение свободы получил экс-глава Гдовского района

Условное лишение свободы получил экс-глава Гдовского района Михаил Разумнов за злоупотребление и превышение должностными полномочиями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратура Псковской области.

В суде установлено, что Михаил Разумнов злоупотребил должностными полномочиями при продаже в собственность коммерческой организации и своей супруге земельных участков, расположенных на территории Гдовского района, при предоставлении гражданам и своим родственникам муниципального жилья по договорам социального найма, а также превысил должностные полномочия при реализации международного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера» и исполнении муниципального контракта на капитальный ремонт канализационно-насосной станции в деревне Макарушино Гдовского района.

Гдовский районный суд признал Михаила Разумнова виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и преступлении, предусмотренным частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд назначил виновному наказание по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

С учетом положений части 3 статьи 73 УК РФ наказание назначено условно с установлением испытательного срока в 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.