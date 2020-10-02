Общество

Псковичка стала победителем конкурса «Учитель-дефектолог России»

Победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» стала Анна Васильева из Пскова. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Анна Васильева - выпускница Псковского педагогического университета, трудится в Псковском Центре лечебной педагогики учителем отделения для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Стаж работы с особыми детьми – 17 лет.

Напомним, Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» проводится ежегодно с 2018 года. Традиционно он состоит из двух этапов. Сначала выдвигается лучший учитель-дефектолог (по одному от каждого субъекта РФ), который борется за право выйти в федеральный этап конкурса. Затем за право войти в тройку победителей соревнуются 20 лучших конкурсантов.

В 2020 году в региональном этапе приняли участие представители 62 субъектов Российской Федерации. По результатам заочной части в финал вышли 20 человек, представляющие Камчатский, Хабаровский и Пермский края, Республику Крым и Республику Тыва, Республику Башкортостан и Чувашскую Республику, Ханты-Мансийский автономный округ, Пензенскую, Вологодскую, Псковскую, Курскую, Мурманскую, Калининградскую, Липецкую, Волгоградскую, Смоленскую, Самарскую, Рязанскую области, город Санкт-Петербург.

Конкурсные испытания в рамках второго этапа конкурса заключались в проведении мастер-классов и открытых уроков в форматах «Открытый урок с обучающимися с ОВЗ» и «Кейс-метод в специальном (дефектологическом) образовании».