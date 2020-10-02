Общество

Игорь Иванов поздравил педагогов региона с Днем учителя

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил педагогов региона с Днем учителя.

«Профессия учителя сочетает в себе мудрость, доброту, креативность, ответственность и строгость. Именно в ваших чутких руках находится судьба будущего нашей страны и это неоценимый вклад. Благодаря вашим стараниям весь мир с каждым днем становится образованнее, грамотнее и просвещеннее. Уважаемые педагоги, учителя, все, кто имеет отношение к педагогической деятельности. Сегодня, когда во всех странах отмечают Всемирный день учителя, я хочу выразить вам искренние слова благодарности и пожелать, чтобы нелегкие учительские дни приносили только радость, чтобы ученики достигали новых вершин под вашим руководством, а вы всегда оставались здоровыми, терпеливыми и заботливыми. Пусть вам сопутствует удача во всех начинаниях», – поздравил педагогов председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.