Общество

Виктор Степанов: Волышово можно спасти, открыв там филиал столичного вуза

Глава Порховского района Виктор Степанов считает, что имение Волышово в Порховском районе можно спасти, если открыть там филиал столичного учебного заведения. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Волышово - это ансамбль, который имеет огромную историческую ценность, но уже почти проскочил точку невозврата. Это огромная территория и не один десяток зданий и сооружений, включая полуразвалившуюся, сгоревшую усадьбу. Все это нуждается в дорогостоящей реставрации. Но не менее важный вопрос – подо что реставрировать, ведь содержание подобного рода объектов обходится в очень серьезные суммы», - поделился гость студии.

Просто музей здесь сделать не получится, уверен Виктор Степанов. Он предлагает посмотреть она опыт усадьбы Холомки. В 2000 году усадьба была передана администрацией Псковской области в постоянное владение Санкт-Петербургскому политехническому университету (СПбГПУ). Вуз профинансировал реставрационные работы, а теперь его содержит.

«Там все сложилось. Учебное заведение, питерское или московское, вплоть до МГУ, могут взять и комплекс «Волышево», проводить там обучение студентов. Там можно обучать парковому хозяйству, ветеринарному делу, гиппологии (коневодству)… Здесь можно открыть филиал столичного учебного заведения, тогда и усадьба будет в порядке. Но такое волевое решение должно быть принято на высоком уровне и потребует немалых денег», - подчеркнул Виктор Степанов.

Он также отметил, что в Порхове реставрации требует и городская крепость, несмотря на то, что она находится в высокой степени сохранности. «Было бы очень здорово, если бы к лету следующего года наш город, который является еще и ганзейским, обрел еще и отреставрированную крепость. Это привлекло бы и туристов, и стало изюминкой районного центра с богатой многовековой историей», - заключил Виктор Степанов.