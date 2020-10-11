Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят инцидент с массовым обращением учеников великолукской школы №7 за медпомощью, ситуацию в ОЭЗ «Моглино», где сотрудники написали коллективное письмо губернатору с критикой работы руководства, а также попытаются найти ответ на вопрос, как быть главой района и не попасть под суд.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.