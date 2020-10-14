Общество

Великолукская инфекционная больница приняла первых пациентов

Великолукское отделение новой Псковской областной инфекционной больницы в среду, 14 октября, приступило к работе и приняло на лечение первых пациентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Главный врач медучреждения Наталья Дорожкина рассказала, что все сто коек полностью укомплектованы, в том числе и десять реанимационных, расположенных в специальных боксах.

Палаты реанимации оснащены новейшими аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и искусственной вентиляции легких. Это позволяет проводить тщательное обследование пациента дистанционно, когда с помощью специальных камер врачи могут оценить состояние пациента, находясь в «зеленой зоне».

Новейшее медицинское оборудование установлено также в лаборатории и других специализированных кабинетах больницы. Учреждение оснащено современным рентген-аппаратом и компьютерным томографом. Кроме того, в Великолукском отделении работает лаборатория ПЦР.

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, которая в этот день находилась в Великих Луках, отметила, что многопрофильный инфекционный стационар предназначен для оказания помощи всем инфекционным больным, а не только пациентам с коронавирусом. «Мы максимально используем уникальные технические возможности и добьемся того, чтобы наш центр обеспечивал оказание медицинской помощи населению на высочайшем уровне», - подчеркнула она.

Добавим, что в настоящее время учреждение укомплектовано персоналом на 70%. Сейчас этого хватает для полноценной работы филиала, уточнили сотрудники больницы. Врачи также сообщили, что им комфортно работать в новом учреждении налажено тесное взаимодействие с псковскими коллегами.

Напомним, ранее состоялась торжественная церемония открытия многофункционального медицинского центра на 200 коек в Пскове. В ней принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Оба учреждения входят в состав новой областной инфекционной больницы, построенной по поручению президента силами Минобороны РФ.

Фотографии Александра Воробьева