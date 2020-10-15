Общество

Роспотребнадзор допустил отстранение от работы непривитых врачей и учителей

Врачи и учителя без прививок от гриппа и кори могут отстраняться от работы и получать отказы при приеме на работу в случае возникновения угрозы распространения данных заболеваний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«При ухудшении эпидемиологической ситуации по ряду инфекционных болезней (например, грипп, корь и др.), непривитые против данных нозологий сотрудники отстраняются от работы на период эпиднеблагополучия или обязаны быть привиты против них, в связи с возникшим высоким риском возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения», - сказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что «граждане имеют право на отказ от профилактических прививок, при реализации которого, правовые последствия для граждан могут быть связаны с временным отказом в приеме на работу или отстранением от работ в случае, если выполнение таких работ связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

В Роспотребнадзоре уточнили, что обязательная иммунизация предусмотрена, в частности, для медицинских работников, работников образовательных организаций.

Также в пресс-службе сообщили, что в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов руководителям организаций рекомендовано обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа. В соответствии с постановлением главного санитарного врача необходимо вакцинировать от гриппа не менее 60% от численности населения страны, лиц, относящихся к группам риска в соответствии с Национальным календарем, что позволит создать необходимую иммунную прослойку населения с целью минимизации заболеваемости гриппом, развития тяжелых форм заболевания и микст-инфекций.

Напомним, Минздрав сделал обязательной вакцинацию от гриппа для чиновников, сотрудников правоохранительных органов, пограничников, вахтовиков, соцработников. Также врачи и учителя должны обязательно прививаться от кори.

Ранее была предусмотрена оплачиваемая за счет бюджета обязательная вакцинация от гриппа детей, беременных, врачей, учителей, работников транспортной и коммунальной сферы, людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, а также молодых людей, подлежащих призыву на военную службу. В пояснительной записке к приказу, который публиковался на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения, говорилось, что это сделано, чтобы предотвратить одновременное заражение указанных групп людей коронавирусом и гриппом.