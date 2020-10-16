Общество

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

Новый очаг коронавируса выявлен в Плюсском психоневрологическом интернате. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.





«В организации проживает 57 граждан и работает 30 сотрудников. У одной из медсестер диагностировали "ковид", отработали круг контактных и выявили еще 42 случая (35 граждан +7 сотрудников). У всех болезнь протекает бессимптомно, в учреждении усилены санитарно-эпидемиологические меры профилактики», - написал глава региона.





«Друзья, этой ситуации должно быть достаточно, чтобы понять, насколько коварен коронавирус и как быстро и незаметно распространяется. Настоятельно прошу соблюдать все предписания и нормы Роспотребнадзора!» - заключил Михаил Ведерников.

Всего за прошедшие сутки COVID-19 заразились 98 человек, за весь период пандемии – 6622.