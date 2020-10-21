Общество

В Логозовичах открыли органик-центр «Активное село»

В Логозовичах состоялось торжественное открытие органик-центра «Активное село». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Данный центр - это цех переработки сельхозпродукции (овощи, фрукты, травы, грибы, ягоды) для сельских МСП, а также товарных садоводов и ЛПХ на условиях социальной услуги.

«Центр построен на земельном участке сельхозназначения общей площадью 2 га. Мощности по переработке в среднем - от 15 до 30 тонн в месяц в зависимости от сырья. Проект софинансировался программой приграничного сотрудничества "Россия-Эстония" на период 2014-2020 годов по проекту "Active Village". В настоящее время 1-й этап усиливается новым проектом, направленным на придание "Активному селу" статуса туристического объекта, - лаборатория вкуса "Активное село", который дополнительно привлечет в регион туристов, интересующихся правильным питанием, здоровым образом жизни и органик-технологиями, а также начинающих предпринимателей в сельской местности и учащихся», - прокомментировали в районной администрации.

Глава Псковского района Наталья Федорова, выступая на открытии центра, поздравила участников и партнеров проекта с важным событием в их деловой жизни, пожелала всем больших успехов и также отметила хорошие перспективы данного объекта в развитии туристического направления, которое в настоящее время активно формируется в Псковском районе.