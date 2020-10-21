Общество

Очаги коронавируса выявлены в двух медучреждениях Псковской области

За минувшие сутки появились сразу два новых очага коронавируса – в Великолукской межрайонной больнице и Псковском областном онкодиспансере. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Вместе они дали +36 новых случаев за сутки. Именно такие вспышки приводят к росту статистики в целом.

«Учитывая значительно возросшую нагрузку на систему здравоохранения, прошу соблюдать все профилактические меры в общественных местах и на работе.

Многие не осознают опасность ковид, пока вирус не коснется их близких. Берегите себя и будьте здоровы!», - написал губернатор.

Всего выявлено 97 новых случаев.18 человек выздоровели.