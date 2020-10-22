Общество

Александр Нестерук: Заболеваемость коронавирусом в Псковской области растет достаточно интенсивно

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области растет достаточно интенсивно. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, прирост заболевших на прошлой неделе составил 45%. «На прошлой неделе мы достигли заболеваемости в 543 случая, что уже близко к максимуму, который мы имели в первые две недели июня, кода была самая высокая заболеваемость коронавирусом в регионе», - заметил гость студии.

Он выразил надежду, что принимаемые ограничительные меры смогут остановить рост числа заболевших, и если население будет правильно реагировать на данные меры и следовать им, то ситуацию удастся стабилизировать.