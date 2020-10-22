Общество

Трактор за 24 тысячи евро подарили Красногородской коррекционной школе

Воспитанники Красногородской коррекционной школы-интерната получили в подарок трактор с прицепным оборудованием. Такой подарок на сумму 24 000 евро сделал доктор Бернард Кроне из Германии в рамках совместного проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда и австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» в лице Паскаль Вайер, сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации.

Сейчас в школе-интернате проживает и обучается около 90 детей с нарушениями в развитии. Педагоги школы стараются приучать детей с раннего возраста к труду. При школе есть свой огород, парники, сад, коровы и телята. Дети вместе с взрослыми выращивают овощи и ухаживают за животными. Для сельскохозяйственных работ школе требовался новый трактор взамен устаревшего.

Вручал ключи от техники директору учреждения Юлии Кочешковой генеральный директор компании ООО «Krone Русь» Максим Гаврилов. Эта компания занималась доставкой трактора в интернатное учреждение.

«Мы восхищены работой вашего коллектива! То, что вы делаете для детей, как отстаиваете их интересы, достойно внимания и особого отношения. Поэтому мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и готовы принимать активное участие в жизни школы-интерната» - сказал Максим Гаврилов.