Общество

Состоялась встреча новых участников стипендиального проекта Детского фонда

22 октября состоялась встреча студентов-сирот – новых участников стипендиального проекта, поддержанного партнерами из Общества помощи русским детям. Она прошла в рамках проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Учись, студент!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского отделения Детского фонда, международный образовательный проект по стипендиальной поддержке одаренных студентов-сирот Псковской области стартовал в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие более 100 бывших воспитанников социальных учреждений области, большая часть из которых благополучно окончили учебу и успешно устроились в жизни. В 2020-2021 учебном году стипендию получают уже 48 студентов.

В рамках встречи новые стипендиаты узнали о правилах участия в проекте, деятельности ОПРД и роли Детского фонда в этом проекте. Новые участники проекта поучаствовали в тренингах: каждый представился, рассказал немного о себе, учебе и о том, чего он ожидает от участия в стипендиальной программе. Кроме того, участники встречи продемонстрировали высокую заинтересованность в волонтерской деятельности, а также в новых знакомствах. Кроме этого, студенты захотели поблагодарить своих благотворителей за поддержку, написав им пожелания и благодарности.

Гостем на встрече студентов стала руководитель проекта «Команда 2018» Дарья Яковлева. Она рассказала ребятам о своем жизненном пути, профессиональной деятельности, о значимости высшего образования в современном мире и о преимуществах волонтерства.