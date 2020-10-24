Общество

Форум работающей молодежи завершился в Псковской области

I Форум работающей молодежи завершился в Псковской области. Он проходил в регионе 23-24 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Организаторами Форума выступили управление общественных проектов и молодёжной политики администрации региона и региональный союз организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов».

В связи с ограничительными мерами, введенными из-за коронавирусной инфекции, участники форума из различных районов подключались дистанционно. В Пскове, на базе облсовпрофа, была организованна единая площадка форума (менее 30 человек). Общее число участников форума составило около 80 человек - молодых специалистов, представляющих такие сферы, как: образование, здравоохранение, предприятия легкой промышленности, государственная служба, РЖД, агропромышленность, лесное хозяйство, жизнеобеспечение.

Участников форума приветствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

В первый день работы форума состоялся обмен идеями по профессиональным вопросам, волнующим его участников. В выступлениях представителей профсоюзной стороны было рассказано о деятельности профсоюзов на территории Псковской области, о значении профсоюзного движения для работающей молодежи, о роли молодежных советов как площадок для выработки, обсуждения и координации молодежных инициатив, об организации отдыха работающей молодежи.

Во второй день работы форума были проведены практикумы «Матрица компетенций» и «Профессиональный манифест», стратегическая сессия «Сообщество работающей молодежи» и лекция «Защита трудовых прав работников».

«Профсоюзное сообщество поддерживает решение губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова проводить Форум работающий молодежи ежегодно. Мы убедились, что это важная площадка для нашего региона. Здесь слышат молодежь, работают с молодежью, ищут пути решения острых проблем. Благодарю всех участников форума и организаторов за работу и хочу отметить, что итогом работы стала резолюция I Форума работающей молодежи Псковской области», - заключил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.