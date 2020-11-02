Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят новую схему одномандатных избирательных округов, утвержденную в Псковской области, новый сезон проекта Псковской Ленты Новостей «100 влиятельных псковичей», усиление антиковидных ограничений, а также поговорят о том, что происходит с курсом рубля.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена