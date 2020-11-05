Общество

Жители пушкиногорской деревни боятся выходить на улицу из-за волков

Жители деревни Колесниково Пушкиногорского района боятся выходить на улицу из-за нашествия волков. Обращение по этому опубликовано на сайте губернатора Псковской области.

«В настоящее время в нашем районе развелось очень много волков, - говорится в обращении. - Они подбираются к жилым домам. За последний месяц в деревне Поляне волками было съедено больше десятка домашних животных. Причем нападают волки днем. Людей не боятся! 3 ноября волки пришли к нашему дому в 23 часа, причем в доме и на улице горел свет, прямо к крыльцу (было всего около трех волков). Первым волков заметил ребенок, жутко испугался. Волки пытались пробраться к нашим домашним животным, разодрали забор из сетки рабица. В этот раз у них добраться до животных не получилось. Так как мы живем одни в деревне, нам пришлось звать на помощь охотников из соседней деревни (7 км) ночью. Теперь дети, да и мы тоже, боимся выходить на улицу»

Жители деревни просят принять меры по «уничтожению волков». «Детям надо постоянно ездить в школу, а иногда нам приходится идти пешком 1,5 км до асфальта, так как нет дороги. В настоящей ситуации это небезопасно. Если волки уже не боятся людей и света, то они могут напасть и на людей», - добавил местный житель.

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области принял обращение жителей деревни на рассмотрение.