Общество

Тесты на коронавирус в Псковской области делают от 7 до 14 дней

Тесты на коронавирус в Псковской области делают от 7 до 14 дней. Об этом сообщил представитель областного комитета по здравоохранению, отвечая на вопрос подписчика о задержках тестирования в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

«Проведение тестов составляет 7-10 дней, в сложных случаях до 14 дней (например, если тесты из отдаленных районов – дополнительное время уходит на транспортировку). С появлением новой ПЦР-лаборатории мощность будет увеличена. Тестов за сутки можно будет сделать больше, чем сейчас. Все тесты контактных обрабатывает лаборатория Роспотребнадзора», - пояснили в комитете.