Общество

Полицейским и их семьям предлагают со скидкой посетить аквапарк «Акваполис»

Торгово-развлекательный центр «Акваполис» в Пскове предлагает полицейским воспользоваться скидкой на посещение бассейнов и банного комплекса аквапарка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации комплекса.

«10 ноября - один из значимых праздников в новейшей истории нашей страны, День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Ежегодно в знак уважения к людям, отстаивающим законность и правопорядок, оценивая значимость их работы для нашего города и региона в целом, аквапарк "Акваполис" поздравляет весь личный состав и пенсионеров МВД с профессиональным праздником!» - говорится в сообщении ТРК.

В качестве подарка к профессиональному празднику всем сотрудникам и пенсионерам МВД предоставляется скидка 50% от базовых тарифов на посещение бассейнов и банного комплекса аквапарка «Акваполис».

Сотрудники и пенсионеры МВД могут воспользоваться акцией неоднократно до 31 декабря 2020 года включительно, как самостоятельно, так и вместе с членами своей семьи, но общим количеством не более 5 человек. Чтобы принять участие в акции сотрудник должен предъявить на кассе свое удостоверение.

Вся информация по условиям акции здесь>>>