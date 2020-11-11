Общество

Благоустраивать стадион «Электрон» по частям предлагает Евгений Шапкин

Благоустраивать территорию стадиона «Электрон» частями, по мере появления финансирования, предлагает главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин. «Деньги нужны громадные, а их нет. Можно делать частями, постепенно, по мере появления денег», - сказал он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Задача была — не иметь там только футбольное поле, а целый набор спортивных площадок, еще чтоб там была зона отдыха, раздевалки, фитобар, туалеты. Получилась бы интересная территория, которую можно завязать с набережной Великой», - рассказал гость студии.

Также Евгений Шапкин напомнил, что на территории Степановского лужка «вот-вот» должно начаться строительство парка «Россия — моя история». Набережная реки на этой территории, по мнению главного архитектора, должна быть транзитной, то есть обеспечивать доступ горожан и к парку, и к стадиону.

Кроме того, он поделился своим видением развития набережной Великой за «Акваполисом». «Территория очень интересная: берег, большое пространство, которое можно здорово организовать, выход к воде. С учетом того, что в том районе проживает много пенсионеров и детей, там можно сделать "громкие" и "тихие" зоны отдыха, плюс спортивные площадки. Это первое, что там должно быть. Может, какой-то нестационарный торговый объект, чтобы можно купить мороженого, воды. Надо правильно эту территорию зонировать, организовать спуск к воде. Все это со временем может превратиться в одну линию благоустроенной набережной Великой - от Мирожского монастыря до Ольгинского моста и далее в сторону радиозавода и моста Александра Невского. Потрясающая идея», - пояснил Евгений Шапкин.

По его убеждению, если в городе есть река, в нем обязательно должна быть благоустроенная набережная. А если она «правильно» сделана, то она будет привлекать большое количество горожан и гостей.