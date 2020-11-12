Общество

Стало известно, какой будет зима в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз, какой будет погода предстоящей зимой.

По его словам, повторения «экстремально» теплой зимы прошлого года в европейской части России и в целом по стране не будет, сообщает РИА Новости.

«Предполагается, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы. В северной половине европейской части России, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири - выше нормы», - рассказал Вильфанд.

Ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Снег, по его прогнозам, вряд ли выпадет до конца второй декады ноября.

«Ожидать снега в центре европейской части России точно не стоит до конца этой недели и в первой половине следующей», - подчеркнул синоптик.

Вильфанд также предупредил, что надеяться на продолжение бархатного сезона на российских курортах в ноябре не стоит.