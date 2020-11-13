Общество

Активисты проверили цены и наличие лекарств в псковских аптеках

Наличие лекарственных препаратов и цены на них в аптеках областного центра проверили сегодня, 14 ноября, активисты Псковского регионального отделения Молодой Гвардии «Единой России».

Всего молодогвардейцы проверили 40 аптек и аптечных пунктов на наличие противовирусных препаратов, таких как «Кагоцел», «Анаферон», «Парацетамол», «Ингавирин» и других. Кроме того, молодые люди обращали внимание на наличие в аптеках средств индивидуальной защиты - медицинских масок и перчаток.

Активисты выяснили, что упаковка «Парацетамола» обойдется псковичам в среднем в 12 рублей, «Анаферона» - около 280 рублей, а «Кагоцела» - около 230 рублей.

Цены на медицинские маски остаются в допустимом ценовом диапазоне - от 5 до 14 рублей за штуку, упаковка из 5 медицинских масок, обойдется псковичам в пределах 49 рублей.

В целом, цены на лекарства остаются на допустимом уровне, явных завышенных ценников на препараты активисты не выявили.

По итогам мониторинга молодогвардейцы отмечают полное отсутствие в аптеках города противовирусного препарата «Гриппферона», частично отсутствует «Ингавирин».

Наряду с этим, активисты опросили население, насколько они удовлетворены ценами в аптеках, а также отмечают ли сами жители повышение цен. Как следует из ответов, средства защиты - маски и перчатки псковичи приобретают в сетевых продовольственных магазинах, а цены на лекарства считают необоснованно завышенными.

«В современной эпидемиологической ситуации, важно знать цены на базовый набор лекарств, чтобы жители Пскова могли выбрать подходящий для них вариант. Именно для этого молодогвардейцы провели мониторинг наличия препаратов и цен них», - рассказала активистка Молодой Гвардии Дарья Нестерова.