Общество

SMS-рассылку с результатами тестов на COVID-19 запустят в Псковской области

SMS-рассылку с результатами тестов на коронавирус запустят в Псковской области с 23 ноября. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, с понедельника в регионе начнет работать информационный портал стопкоронавирус.псков.рф, благодаря которому каждый пациент при вводе своих данных сможет узнать о результатах теста, а также о том, на каком этапе находится исследование.

Михаил Ведерников рассказал, что получил огромное количество жалоб на сроки тестирования. «Мощность наших лабораторий не дотягивает до недавно принятого федерального норматива», - пояснил он.

На следующей неделе будет запущена в эксплуатацию новая ПЦР-лаборатория на базе областного Центра СПИД, добавил глава региона.