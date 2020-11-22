Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы:

Страсти по скверу на Четырех углах и вопрос переименования «советских» топонимов в Пскове

Публичные слушания по областному бюджету на 2021 год

Новогодние ограничения: ярмарки и мероприятия на открытом воздухе на фоне «коронавирусных» запретов.

Ведущие программы - Константин Калиниченко и Надежда Назаренко. Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена