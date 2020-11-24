Ольга Милонаец рекомендовала поставить на особый контроль исполнительную дисциплину по контрактам

Руководитель Псковского УФАС России Ольга Милонаец провела видеоконференцию «Задай вопрос УФАС» для сотрудников органов местного самоуправления из Псковской области 24 ноября. Мероприятие прошло в рамках «Недели конкуренции – 2020», приуроченной к 29-й годовщине со дня образования управления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства.
К конференции подключились 24 муниципалитета в составе не только сотрудников контрактных служб, но и специалистов по ЖКХ, глав районов, юристов. Говорили о ключевых изменениях законодательства о госзакупках, муниципальных преференциях, ликвидации муниципальных предприятий, практике применения 15-17 статей 135-ФЗ «О защите конкуренции».
В связи с особенностями, которые внесла в функционирование многих институтов, предприятий и отраслей пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, Ольга Милонаец рассказала о возможностях по изменению (в том числе продлению) сроков исполнения контрактов, размеров авансов и других новациях, предусмотренных законодателем на случай непреодолимого влияния карантина или других независящих от заказчика и подрядчика факторов.
Также руководитель псковского УФАС рекомендовала главам муниципалитетов поставить на особый контроль исполнительную дисциплину по контрактам, причем не только действия подрядчиков, но и самих заказчиков, а также уделить внимание грамотному финансовому планированию, чтобы закупки осуществлялись разумно и в оптимальные сроки.
По словам Ольги Милонаец, организаторам госзакупок необходимо обратить внимание на подготовку муниципальных нормативно-правовых актов, в части строгого соответствия региональному и федеральному законодательству, особенно в отношении предприятий и предпринимателей.
Ольга Милонаец также отметила, что органы местного самоуправления мало и редко используют инструмент муниципальных преференций. «У нас есть районы, которые никогда не обращались к нам за согласованием преференций для бизнеса», - подытожила она и привела примеры из практики. При этом она призвала представителей муниципалитетов актуализировать публичные списки (реестры) муниципального имущества, которые могут предоставляться в аренду без торгов представителям малого и среднего бизнеса.
Кроме того, руководитель ведомства сделала разбор с точки зрения антимонопольного законодательства несколько случаев, где могут усматриваться признаки сговора органов власти и отдельных компаний.
Также в ходе конференции рассмотрели конкретные кейсы муниципалитетов при организации закупок, ликвидации муниципальных предприятий и возможности взыскания обеспечения гарантийных обязательств с подрядчиков, не исполняющих работы по гарантии.
В завершение конференции руководитель управления предложила сделать подобные онлайн-консультации для сотрудников органов власти и местного самоуправления регулярными, для организации эффективного взаимодействия УФАС и муниципалитетов, предотвращения нарушений со стороны органов власти.