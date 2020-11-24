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Общество

Ольга Милонаец рекомендовала поставить на особый контроль исполнительную дисциплину по контрактам

24.11.2020 20:51|ПсковКомментариев: 0

Руководитель Псковского УФАС России Ольга Милонаец провела видеоконференцию «Задай вопрос УФАС» для сотрудников органов местного самоуправления из Псковской области 24 ноября. Мероприятие прошло в рамках «Недели конкуренции – 2020», приуроченной к 29-й годовщине со дня образования управления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства.

К конференции подключились 24 муниципалитета в составе не только сотрудников контрактных служб, но и специалистов по ЖКХ, глав районов, юристов. Говорили о ключевых изменениях законодательства о госзакупках, муниципальных преференциях, ликвидации муниципальных предприятий, практике применения 15-17 статей 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В связи с особенностями, которые внесла в функционирование многих институтов, предприятий и отраслей пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, Ольга Милонаец рассказала о возможностях по изменению (в том числе продлению) сроков исполнения контрактов, размеров авансов и других новациях, предусмотренных законодателем на случай непреодолимого влияния карантина или других независящих от заказчика и подрядчика факторов.

Также руководитель псковского УФАС рекомендовала главам муниципалитетов поставить на особый контроль исполнительную дисциплину по контрактам, причем не только действия подрядчиков, но и самих заказчиков, а также уделить внимание грамотному финансовому планированию, чтобы закупки осуществлялись разумно и в оптимальные сроки.

По словам Ольги Милонаец, организаторам госзакупок необходимо обратить внимание на подготовку муниципальных нормативно-правовых актов, в части строгого соответствия региональному и федеральному законодательству, особенно в отношении предприятий и предпринимателей.

Ольга Милонаец также отметила, что органы местного самоуправления мало и редко используют инструмент муниципальных преференций. «У нас есть районы, которые никогда не обращались к нам за согласованием преференций для бизнеса», - подытожила она и привела примеры из практики. При этом она призвала представителей муниципалитетов актуализировать публичные списки (реестры) муниципального имущества, которые могут предоставляться в аренду без торгов представителям малого и среднего бизнеса.

Кроме того, руководитель ведомства сделала разбор с точки зрения антимонопольного законодательства несколько случаев, где могут усматриваться признаки сговора органов власти и отдельных компаний.

Также в ходе конференции рассмотрели конкретные кейсы муниципалитетов при организации закупок, ликвидации муниципальных предприятий и возможности взыскания обеспечения гарантийных обязательств с подрядчиков, не исполняющих работы по гарантии.

В завершение конференции руководитель управления предложила сделать подобные онлайн-консультации для сотрудников органов власти и местного самоуправления регулярными, для организации эффективного взаимодействия УФАС и муниципалитетов, предотвращения нарушений со стороны органов власти.

Теги: #УФАС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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