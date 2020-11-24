Общество

55 жалоб на закупки в рамках реализации нацпроектов поступили в Псковское УФАС

55 жалоб на закупки в рамках реализации национальных проектов поступили в Псковское УФАС в этом году. Обоснованными из них было признано, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства.

Всего на закупки поступили 327 жалоб. Такие цифры привел заместитель руководителя ведомства Андрей Агапов в рамках своего доклада на тему «О совершенствовании надзорной деятельности в сфере реализации национальных проектов» в ходе заседания коллегии при главном федеральном инспекторе по Псковской области 23 ноября.

Отдельно Андрей Агапов остановился на двух делах, рассмотренных управлением в 2020 году - о нарушении антимонопольного законодательства по факту заключения антиконкурентных соглашений при реализации нацпроектов, а именно при поставке модульных фельдшерско-акушерских пунктов и установке детской игровой площадки в Великих Луках. По установленным фактам сговоров заказчика и исполнителя материалы передали в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.

«Чтобы реализация проектов не превратилась в способ для необоснованной прибыли для недобросовестных участников рынка, наше ведомство осуществляет постоянный мониторинг и анализ проводимых закупок. Нацпроекты - это миллиарды рублей, которые выделяются бюджетом, и должны реализовываться на принципах конкуренции. Во время осуществления торгов компании могут вступать в картельные сговоры, а это прямая угроза реализации национальных проектов и это, конечно, не даст положительного эффекта для экономики страны», - отметил Андрей Агапов.

«Очень важно организовать эффективное межведомственное взаимодействие между антимонопольщиками и правоохранительными органами и органами исполнительной власти. В таком случае важнейшая для людей задача - реализация нацпроектов - будет выполнена максимально эффективно», - добавил он.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с Приказом ФАС России «О мониторинге и контроле эффективности национальных и федеральных проектов антимонопольными органами», установлен особый контроль реализации национальных и федеральных проектов в субъектах России со стороны антимонопольных органов в части мониторинга, профилактики и необходимости предотвращения нарушений. Управление осуществляет контроль в двух направлениях - за размещением государственных закупок (44-ФЗ) и нарушениями антимонопольного законодательства (135-ФЗ).