Общество

Лучшие выпускники псковской Школы межэтнической журналистики поедут в Москву

В Пскове при университете завершила работу пятая «Школа межэтнической журналистики» – всероссийский наставнический проект Гильдии межэтнической журналистики при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

За 40 академических часов в октябре и ноябре 11 учеников псковской Школы (студенты ПсковГУ и Псковского филиала Российской Международной академии туризма, учащиеся Псковского колледжа искусств и Псковского гуманитарного лицея, а также сотрудники предприятий и учреждений) создали почти 30 творческих работ, которые в том числе публиковались на Псковской Ленте Новостей и ЦДИ.

Ученики школы брали для ПЛН комментарии после трагических событий в Париже и после решения Духовного управления мусульман России наложить запрет на браки мужчин-мусульман с немусульманками.

Кроме этого, ученики псковской Школы провели онлайн-встречу с ученикам школ Владикавказа и Сыктывкара и показали им «скобарский жест», побывали в этноэкспедиции на родине малочисленного народа сето, посетили католический храм, встретились с этнографами и руководителями региональных общественных этнокультурных организаций.

Все работы учеников псковской Школы межэтнической журналистики собраны здесь.

На последнем занятии выпускники Школы межэтнической журналистики сказали, что этот проект не только познакомил их с этническим разнообразием Псковской области и научил писать о культуре и традициях других народов, но также избавил от некоторых стереотипов.

Кроме того, они рассказали, что их псковские читатели теперь возмущаются, что они слишком много написали про другие народы и слишком мало про русских, хотя одна из первых публикаций Школы на сайте ПЛН как раз была о том, каково быть русским в Пскове.

По заданию куратора школы на последнее занятие каждый ученик принёс из дома предмет, по которому можно угадать его национальность. У Владислава Погребного это учебник украинского языка, у Дарьи Шумаркиной – книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», с которой она на своём филфаке сейчас не расстаётся ни днём, ни ночью, у Анастасии Павловой – фигурка лошадки из гжельского фарфора, у Александры Ефимик глобус, потому что она человек мира, а у Марии Королёвой – зеркальце в берестяном чехле, купленное в сувенирной лавочке возле Псковского кремля.

Но самой «русской» из всех оказалась Елизавета Андреева, которая принесла с собой на занятие «пакет в пакете» (два вложенных в друг друга мятых и постиранных пакета для переноски всяких мелочей). Ведь Вета – будущий хореограф и от своих старших коллег, которые много гастролируют, знает, что за границей русских можно различить в толпе именно по этому характерному аксессуару.

Две лучшие выпускницы псковской Школы межэтнической журналистики Елизавета Андреева (Псковский колледж искусств) и Мария Королёва (Псковстат) 29 ноября поедут в Москву на Медиафорум этнических и региональных СМИ и примут участие в церемонии награждения победителей Всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец».

Кроме того, вместе с делегатами из 27 регионов России они поучаствуют в итоговом семинаре школ межэтнической журналистики, который будет проходить в Общественной палате РФ, и отправятся в этнотур по Ярославской области.