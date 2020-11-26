Общество

«Народный контроль» не нашел в аптеках Новоржева лекарств от коронавируса

Очередные рейды по аптекам провели в Пскове и Новоржеве активисты псковского волонтерского центра «Единой России» и партийного проекта «Народный контроль». Цель - мониторинг доступности противовирусных препаратов.

В ходе рейда рабочая группа проверила городские аптеки на наличие в продаже таких препаратов, как «Азитромицин», «Ингавирин», «Гриппферон», «Аквалор» и его аналоги, а также витаминных комплексов «C», «D». Также волонтеры уточняли наличие в аптеках препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», мониторинг показал, что указанные противовирусные лекарственные препараты доступны в аптеках города, цены на них не завышены. Во многих сетевых аптеках есть опция заказа безрецептурных лекарств в режиме онлайн, срок доставки при этом не превышает одного дня.

В ходе рейда в Новоржеве рабочая группа выяснила, что лекарственные средства для лечения COVID-19 в аптеках города отсутствуют. «Препараты от коронавируса – это препараты рецептурного отпуска. При этом ни в одной из аптек не пояснили, существует ли возможность заказать данные лекарственные средства», - отметили участники рейда.

Также активисты партпроекта проверили наличие противовирусных препаратов нескольких наименований и жаропонижающих средств. Выяснилось, что дефицит таких препаратов, как арбидол, ингавирин, циклоферон в аптеках города не наблюдается, но цены на указанные препараты довольно высокие. Гриппферон в проверенных аптеках Новоржева отсутствовал. Стоимость пары одноразовых перчаток в аптеках Новоржева в среднем составляет 25 рублей, одноразовую медицинскую маску можно приобрести за 10-20 рублей, выяснили активисты.

Мониторинг цен на лекарственные препараты будет продолжен. «Вопрос доступности лекарств является приоритетным для "Единой России" и находится на постоянном контроле», - отмечал ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.