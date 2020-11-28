Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят недавнюю встречу президента РФ Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятие областного бюджета в первом чтении, а также II Форум молодежных избирательных комиссий, который собрал в Пскове ведущих экспертов в области избирательных технологий. Также в рамках эфира ведущие порассуждают о том, надо ли сокращать число муниципальных депутатов вслед за сокращением численности областного парламента.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена