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Общество

Пустой угол

30.11.2020 17:27|ПсковКомментариев: 8

Со сносом рынка на Четырех углах псковичи стали свидетелями уникальной ситуации. Впервые за 75 лет в городе образовался пустой кусок земли совсем рядом с Кремлем. У него пока нет никакого назначения, построить здесь можно, что угодно. Задача оказалась настолько пугающей, что на прошедшем 27 ноября градсовете некоторые и вовсе предлагали зарезервировать землю для потомков. Показываем четыре предложенных градоустроителям варианта и рассказываем, на чем они все-таки решились остановиться.

Большинство конструкций разобрали до наступления холодов. Фото Вадима Боченкова.

Территорию теперь уже бывшего рынка окончательно очистят в ближайшие недели. И «Тимохин» тоже снесут, все корпуса, откуда арендаторы предусмотрительно уже разъехались. Отстоять в суде существование павильонов пытались структуры Михаила Гавунаса, которые управляли этим местом с 1995 года. Окончательно решение еще не принято, но суд снял со зданий обеспечительные меры, то есть бульдозер уже можно подгонять. 28 нестационарных торговых объектов уходят в прошлое. Но в глубине территории остается крытый рынок. С существованием этого рынка инвестору, когда он объявится, придется считаться. Как и с высотными ограничениями на участке. До Кремля рукой подать, да еще и вплотную стоит региональный памятник - дом Абрамова. Внутри расположены аптека и магазин сантехники, здание образует один из тех самых четырех углов. Новые постройки не должны быть выше тех, что уже стоят в квартале.

Члены градсовета увидели четыре возможных варианта развития территории. Представлявший их главный архитектор Пскова Евгений Скачков попросил смотреть на них, как на «принципиальный подход», и не вдаваться в детали. Это не конкретные проекты, а концепции. Членам градсовета предстояло решить, «по какому пути повести площадку».

Первый вариант предполагает устройство открытого общественного и спортивно-развлекательного пространства. Здесь могут разместиться центр коворкинга, автостоянка, игровая зона, какой-нибудь центральный арт-объект, открытый амфитеатр, искусственный водоем, зеленая зона, велосипедные и беговые дорожки. То есть зданий по минимуму, благоустройства по максимуму.

Второй вариант тоже включает общественные пространства, а еще культурно-выставочные и торговые площади. Евгений Скачков предложил сделать территорию многоуровневой.

В несколько уровней хочет он выстроить и гостиничный, торгово-развлекательный комплекс в третьем варианте использования территории.

Наиболее консервативным стало четвертое предложение: гостиница, апартаменты, торговый центр, немного зелени, спортивная площадка.

Перед обсуждением концепций главный архитектор области Евгений Шапкин акцентировал внимание на том, что «подходить к территории нужно аккуратно, чтобы мы не получили очередной торговый комплекс». И предложил оставить свободной линию вдоль Рижского проспекта, расположив постройки в глубине.

Городской депутат Федор Постнов высказал вещь радикальную. Построить жилые дома, часть квартир передать инвалидам. «Это лучшее место в городе, - и кто бы спорил. - Люди готовы продать своё жилье и переехать в комфортное. Я бы и сам с радостью». Половина города согласилась бы разделить с ним эту радость.

Однако быстро вернулись в повестку чисто псковскую. Учитывать исторический контекст, в первую очередь, наличие дома Абрамова, призвала Ирина Голубева из Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Владимир Васильев из Союза архитекторов тему поддержал:

«Сохранить памятники материльно - не значит их физически сохранить. Важно создать моральное окружение, которое будет подчинено интересам памятника, сохранит его дух. Нельзя памятники оставлять одни, мы их убьём новой застройкой».

Инвестору придется считаться с соседством дома Абрамова. Фото Вадима Боченкова.

Он предложил обыграть при будущей застройке ледниковый овраг, пересекающий участок по диагонали. И напомнил о некогда существовавших планах построить тут киноконцертный зал. По мнению архитектора, достойного зального комплекса в Пскове все еще нет.

Прежние проекты и конкурсы, связанные с этой территорией, вспоминали несколько раз. Архитектор Сергей Кондратьев решил вернуться к итогам конкурса из конца 90-х, по результатам которого победитель не был выявлен, и организаторы оставили решение судьбы квартала будущим поколениям.

«Скажу крамольную мысль, - анонсировал Сергей Кондратьев. - Развитие города - это не только застройка пустых пространств. Бывают ситуации, когда нужно оставить площадь, как резерв. Может возникнуть необходимость, которую мы сегодня предугадать не можем. Что если сделать продолжение парка на углах и зарезервировать территорию для потомков? Жизнь подскажет то, чего мы сегодня не знаем».

Про сквер говорили и другие его коллеги по градсовету, но были раскритикованы. Инвестора на сквер не найдешь - раз. Территорию поддерживать придется из тощего городского бюджета - два. Вместе со сквером имени 60-летия Октября получится единая зеленая зона, которую в середине будет разбивать проспект - это три. Да и идею оставить территорию потомкам поняли далеко не все.

«Должны и мы что-то сделать сами, чтобы потомкам было жить хорошо и комфортно», - обозначил миссию собравшихся глава администрации города Александр Братчиков.

«Мы и есть те потомки, которые должны решить, - поддержал эту миссию Аркадий Гинделис из «Псковгражданпроекта». - Не стал бы ещё ждать».

«Давайте принимать на себя ответственность, - согласился Владислав Абрамов из «Псковжилстроя», - осваивать эту территорию, она инвестиционно хорошая. Давайте привлекать сюда деньги! Чего боимся? Кого боимся?»

Исторический документ от 1995 года, по которому территория была передана «Фавору» Михаила Гавунаса.

Не высказалась на счет ответственности, кажется, одна только глава Пскова Елена Полонская, молчаливо отсидевшая в президиуме, пока другие решали судьбу важной городской территории.

А решили ее так. На голосование был поставлен вопрос о том, чтобы освободившаяся из-под ларьков земля получила в Генплане статус территориальной зоны Д3. По текущим Правилам землепользования и застройки этот код означает зону обслуживающих и деловых объектов. Решение было принято единогласно, в его пользу высказались даже самые осторожные. Фактически, участники градсовета высказались за то, чтобы землю застроить, а не оставлять пустой. И за то, чтобы будущие объекты имели статус общественных. То есть жилые дома тут не появятся, как в городе многие опасались. Теперь комиссия по внесению изменений в Генплан должна будет подготовить соответствующее решение на одобрение депутатами гордумы.

Если на землю уже есть интересант, то прячется он старательно, ничьи уши над пустырем пока не вылезли. Александр Братчиков пообещал, что высказанные специалистами предложения будут учитываться при написании конкретного проекта.

P.S. Месяц назад состоялось крайне эмоциональное обсуждение концепций реконструкции «Таблетки» в Летнем саду под театр кукол. Единственным принятым тогда решением стал перенос дискуссии на площадку градсовета.

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Однако на этот раз в повестке такого вопроса не оказалось. Судя по всему, уже и не окажется. По контракту, заключенному с подрядчиком из Иваново, проект реконструкции должен быть сдан до 25 декабря.

Юлия Магера

Теги: #строительство #городская среда #торговля #градсовет
Источник: Псковская Лента Новостей
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