Общество

Умер сыгравший доктора Борменталя в «Собачьем сердце» актер Борис Плотников

Народный артист РФ Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце», умер в возрасте 71 года из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», - сообщил Заславский.



Фото: РИА Новости

Борис Плотников родился 1 апреля 1949 года в городе Невьянске Свердловской области. Он окончил Свердловское театральное училище и филфак Уральского государственного университета. Плотников некоторое время служил в Свердловском ТЮЗе, с 1978 года стал актером Московского театра сатиры, где играл в спектаклях «Вишневый сад», «Бешеные деньги» и других. Позднее Плотников работал в театре Советской Армии, МХТ имени Чехова, Театре под руководством Олега Табакова.

На экране Плотников дебютировал в картине Ларисы Шепитько «Восхождение». Заметной стала роль в двухсерийном художественном телефильме Владимира Бортко «Собачье сердце», в котором артист исполнил роль ассистента профессора Преображенского доктора Борменталя.

Плотников также был театральным педагогом: в ГИТИСе являлся руководителем мастерской и профессором кафедры мастерства актера.