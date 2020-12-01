Общество

Прививки от гриппа сделали 240 тысячам жителей Псковской области

В Псковской области продолжается вакцинация граждан от гриппа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на данные комитета по здравоохранению, в настоящее время привито порядка 240 тысяч человек, что составляет более 63% от плана, из них почти 57 тысяч - дети.

По количеству привитых в регионе лидируют Себежский (около 73% от плана), Куньинский (71,5%) и Красногородский (71,4%) районы.

Прививочная кампания сохранила традиционный формат - на базе стационаров и фельдшерско-акушерских пунктов. Для получения прививки необходимо обратиться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет по месту жительства.

Вакцинация также проводится в мобильных комплексах, которые выезжают в общественные места. В Пскове бригада медиков в настоящее время работает на улице Коммунальной (у торгового комплекса «Империал»).

Отметим, что в сложившейся эпидемиологической обстановке приоритетным направлением является организованное прививание граждан на рабочих местах.