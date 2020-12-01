Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня к постоянным ведущим Максиму Костикову и Константину Калиниченко присоединится общественница Алина Чернова. Вместе они будут разбираться в феномене депутата Госдумы Александра Васильева.

Как простой псковский парень, бегавший по Пскову с колобашкой и боровшийся с плохими дорогами, превратился по сути в чиновника, который требует у министра внутренних дел заткнуть рот журналисту? Подробнее об этом и многом другом — в течение ближайшего часа.

Если вам есть, что сказать по заявленной теме, высказывайте свою позицию в прямом эфире по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена