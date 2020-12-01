Общество

Усадьбу Бороздиных продает Псковский облсовпроф

Псковский облсовпроф продает объект культурного наследия «Господский дом Бороздиных» в деревне Ладино Новоржевского района. Об этом сообщил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 3 декабря.

Игорь Иванов напомнил, что совет профобъединения принял решение о реализации усадьбы несколько лет назад. Сейчас есть московский инвестор, который готов ее приобрести. «У нас произведена оценка. Состоялся президиум в пятницу, было принято решение обновить эту сделку, и на заседании совета 11 декабря этот вопрос будет рассмотрен. Как мне видится, будет рассмотрен положительно», - рассказал председатель облсовпрофа.

Игорь Иванов рассказал, что из-за указанного объекта в прошлом году профобъединение получило большие штрафные санкции. «По этому объекту недвижимости есть предписание надзорных органов», - отметил он.