Общество

Утверждена пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Псковской области

Утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона на пятилетний период — с 2021 по 2025 годы. Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщает пресс-служба администрации региона.

Инвестиции предусмотрены в объеме порядка 8,4 млрд руб. Только в 2021 году на развитие газификации региона планируется направить около 1 млрд рублей.

Согласно программе, «Газпром» построит семь газопроводов-отводов с газораспределительными станциями и около 650 км межпоселковых газопроводов, включая связку между ГРС «Великие Луки» и «Новосокольники».

Будут созданы условия для газификации 28 населенных пунктов в 13 районах области.

Администрация региона обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 12,2 тыс домовладений, 63 котельных и предприятий.

Отметим, «Газпром» и Псковская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. Ранее, 4 декабря, Глава региона встретился с генеральным директором компании «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. Стороны обсудили перспективы реализации пятилетней программы газоснабжения и газификации, а также вопросы сокращения дебиторской задолженности потребителей за поставленный природный газ, безопасной эксплуатации газового оборудования населением и другие актуальные направления взаимодействия.