Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).





Ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко подведут итоги минувшей недели и обсудят ее медийные скандалы, среди которых особое место заняли «наезды» на свободную прессу. Депутат Госдумы Александр Васильев написал заявление главе МВД на журналиста «Эхо Москвы» в Пскове и блогера ПЛН Константина Калиниченко, а затем коммунисты выступили с заявлением в прокуратуру против колумниста Юрия Стрекаловского.

Отдельной темой для разговора станет статистика по коронавирусу, в конце минувшей неделе внезапная «свечка» по количеству заболевших стала для региона сродни ушату холодной воды.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена