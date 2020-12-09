Общество

Юрий Сорокин: Единственный способ победить коронавирус - переболеть им

Вся борьба с коронавирусной инфекцией должна быть направлена на то, что мы должны научиться жить с ней вместе, а это значит, что всем нужно этим вирусом переболеть. Таким мнением в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) поделился вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Юрий Сорокин.

«Другого пути нет», - подчеркнул он.

Юрий Сорокин напомнил, что в свое время он окончил медицинский институт и получил диплом врача-эпидемиолога. «Никогда не думал, что мне могут понадобится знания, полученные в 80-х годах. Пригодились», - добавил он.

«То, что сейчас происходит с пандемией, по большому счету, укладывается в общую теорию. В то же время мы понимаем, что ничего не знаем о том, что происходит в микромире. Микробиологический мир живет параллельно с нашим, где мы чувствуем себя, можно сказать, богами. Оторвались от притяжения Земли, освоили высокие технологии, но тем не менее не можем справиться с малюсеньким вирусом, который можно увидеть только в электронный микроскоп. Если мы все им переболеем в легкой форме, это всем нам позволит приобрести иммунитет, который нам позволит легче переносить это конкретное заболевание. Это будет самый эффективный способ борьбы», - высказался гость студии.

При этом Юрий Сорокин отметил, что выработка иммунитета гарантирует защиту от новых мутаций COVID-19. В качестве примера он привел вирус гриппа. «Ежегодно мы от него прививаемся, а он каждый год изменяется, пытается сохранить себя. Поэтому разработка вакцин – это лишь временные средства, которые помогают лишь на сегодняшний день, но не дают гарантий на завтра», - пояснил он.

«Заболеваемость растет, но не в тяжелых вариантах, повысилось количество положительных тестов, которые говорят, что у человека есть коронавирус. Очень многие люди сейчас, будучи его носителями, не являются больными, которым требуется квалифицированная помощь. Переносят в легкой форме, а иногда вообще бессимптомно. Эти люди раздают вирусы, но вместе с тем мы приобретаем иммунитет. Избежать этого невозможно. Никакие маски или перчатки, средства личной гигиены нас не спасут. Мы в любом случае где-то с вирусом столкнемся. Я всем желаю, чтобы мы все переболели этим в легкой форме», - заключил Юрий Сорокин.