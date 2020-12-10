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XI Межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения прошли в Псковской области

XI Межрегиональные Александро-Невские юношеских чтений «Московские князья – потомки князя Александра Невского», посвященные 510-летию со времени вхождения Псковской земли в состав Московского централизованного государства, прошли в Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковскоого филиала Академии ФСИН, из-за ограничительных мер мероприятие прошло в дистанционном режиме.

Региональные чтения, собравшие курсантов, студентов и школьников Псковской области, включали в себя научно-практическую детско-юношескую конференцию, одна из секций «Сияние славы святого Александра Невского в ратных подвигах потомков» работала в Псковском филиале Академии ФСИН России.



На встрече с участниками начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин отметил, что проведение чтений стало доброй традицией. Ежегодный интерес к научному мероприятию растет и собирает большое количество участников.



На секции старшего преподавателя кафедры государственно-правовых дисциплин Александра Шленкова прозвучали доклады «Система крепостных укреплений средневекового Пскова», «Баториев пролом – героическая оборона Пскова», «Оборона Пскова от войск Густава-Адольфа».

По итогам ее работы победу одержала студентка факультета подготовки государственных и муниципальных служащих Псковского филиала Академии ФСИН России Елизавета Федорова с докладом «Истоки псковского казачества» (научный руководитель – врио начальника кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков). В этом году из-за эпидемиологической обстановки участники получат призы по почте.

Организаторами мероприятия выступили Псковская областная универсальная научная библиотека, Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина, храм святого благоверного великого князя Александра Невского, Псковский филиал

Академии ФСИН России.