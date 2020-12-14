Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Как обычно, в течение часа ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко будут вспоминать главные события прошедшей недели и разбираться в процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона.

В рамках сегодняшнего выпуска они обсудят свежие «коронавирусные» новости региона, работу над формированием проекта областного бюджета, дорожные ремонты в Пскове и эффект от реализации в России программы импортозамещения.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.