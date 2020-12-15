Общество

Роспотребнадзор отказал псковичке в предоставлении информации о заболевших COVID-19 и ОРВИ детях

Роспотребнадзор отказал в предоставлении информации о количестве заболевших детей и учителей, а также о закрытых на карантин группах в физкультурно-спортивных, физкультурных и спортивных организациях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила псковичка Елена Демченкова.

Ответ Роспотребнадзора (стр.1), предоставленный Еленой Демченковой

Свой запрос в Роспотребнадзор Елена Демченкова отправила в связи с введенными с 14 декабря ограничениями на обучение детей в школах и фактическим запретом на занятия детей физической культурой и спортом. У псковички трое детей, двое из которых учатся в начальной школе и занимаются спортом.

Ответ Роспотребнадзора (стр.2), предоставленный Еленой Демченковой

Она просила сообщить информацию:

о количестве заболевших учащихся и учителей средних общеобразовательных организаций Псковской области (и отдельно города Пскова) на 14 декабря;

о количестве закрытых на карантин по гриппу, ОРВИ и COVID-19 (по каждому виду отдельно) групп физкультурно-спортивных, физкультурных и спортивных организаций на 14 декабря;

о количестве лиц старше 18 лет, заразившихся COVID-19 от лиц младше 18 лет, на 14 декабря.

Однако главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук посчитал, что доводов в обращении недостаточно. Кроме того, он сообщил, что все данные об эпидемиологической обстановке можно найти на сайте 60.rospotrebnadzor.ru, а сбор и предоставление иных сведений нормативно-правовыми актами Роспотребнадзора и Росстата не предусмотрен.

«Ограничения на учебу и запрет на спорт губернатор Псковской области Михаил Ведерников оправдывает тем, что дети заражают взрослых, - отметила Елена Демченкова. - В видеозаписи губернатор сообщает о том, что доля детей в структуре заболевших COVID-19 составляет всего 11%. То есть данные о количестве заболевших детей собираются и обрабатываются. Я внимательно изучала данные об эпидемической обстановке, представленные на сайте Роспотребнадзора, и не нашла там упоминания ни об одной группе физкультурной или спортивной организации. Ранее была опубликована информации от РАН о том, что дети не только болеют реже, но и заражают кого-либо тоже реже, и это связано со спецификой проникновения коронавируса в клетки организма. Таким образом оснований, подкрепленных статистически или научно, для введения ограничения на занятия детей в школах, а также физической культурой и спортом, ни Роспотребнадзором, ни губернатором не представлено. Я думаю, что оснований для закрытия детей дома нет. Есть ничем не обоснованные предположения и необходимость закрыть хотя бы что-нибудь, чтобы создать вид борьбы с коронавирусом. Дети не виноваты, что взрослые болеют. Дети не виноваты в том, что система здравоохранения взрослых перегружена. Физкультура и спорт - неотъемлемая часть здорового образа жизни. А здоровый образ жизни необходим для крепкого иммунитета, который один и есть наше спасение от вирусных заболеваний. Тренировки дело добровольное. Если кто-то желает изолировать своих детей - пожалуйста. Дайте другим заниматься. Считаю запрет на детские физкультуру и спорт вредительством в отношении детей».