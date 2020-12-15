Общество

Спасатели доставили в магазин жителей островов в Псковском озере

Спасатели доставили в магазин жителей островов в Псковском озере. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на карте Псковской области есть уголки, где живет небольшое количество людей и добраться туда не так просто. Такими уголками являются острова в Псковском озере – Колпино и Каменка в Печорском районе и Залита и Белов в Псковском районе.

В холодные месяцы года жители островов оказываются буквально отрезанными от «большой земли». И тогда им на помощь приходит аварийно-спасательная служба Псковской области. Именно она по заявкам от местных властей осуществляет регулярные выезды на острова.

Так, 15 декабря, спасатели на воздушной подушке доставили жителей острова Каменка в магазин на материке, чтобы они смогли сами закупить необходимые товары.

Также спасателями была проведена разъяснительная работа по недопущению выхода на лёд и игр вблизи водоёма с подрастающим поколением.

Напоминаем, что с 12 декабря действует запрет выхода и выезда на лёд Псковского, Чудского и Тёплого озёр.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефонам «101» и «112».