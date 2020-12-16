Общество

Новый рекорд установила «Европа Плюс»

14 декабря «Европа Плюс» при поддержке SINTEC Lubricants*, производителя антифриза Sintec Multifreeze, покорила новую вершину. Популярное утреннее шоу «Бригада У» вышло в эфир с Эльбруса, чтобы разбудить Россию с самой высокой горы Европы.

Захватывающая экспедиция началась 7 декабря. В течение пяти дней команда радиостанции на автомобилях преодолела 2000 километров. Ведущие Джем, Вэл и Вики выходили в эфир из городов, через которые пролегал маршрут - Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Кисловодск - и делились с многомиллионной аудиторией «Европы Плюс» подробностями экстремального тура.

Фото: «Европа Плюс»

«Честно говоря, в поездку мы собирались, как на курорт, - отметила продюсер шоу «Европы Плюс» Вера Яковлева. - Неделя прошла в экскурсионном режиме. Мы побывали в четырех чудесных городах, из окна машины тоже было, что посмотреть, проезжали красивейшие места нашей страны. К счастью, и Приэльбрусье встретило нас хорошей погодой».

Подготовка к восхождению заняла двое суток. За это время участники путешествия проходили акклиматизацию, поднимались на вершину по канатной дороге, на снегоходах и ратраке, а спускались на лыжах и параплане.

«Невероятные фантастические виды, которыми сразу хочется поделиться с радиослушателями, но словами все это великолепие описать непросто, а камера на телефоне и половины ощущений не передает. Здесь так хорошо, что от этого постоянно кружится голова!» - поделилась впечатлениями ведущая утреннего шоу «Бригада У» Вики.

«У меня была мечта попробовать себя в качестве альпиниста, но работать у микрофона в таких условиях оказалось сложнее, чем покорять вершины, - поделился ведущий «Бригада У» Джем. - Вряд ли решусь повторить такое. Мы ощутили на себе все "прелести" горной болезни - постоянный недостаток кислорода».

фото: «Европа Плюс»

Мобильная студия «Европы Плюс» была оборудована прямо на заснеженном склоне Эльбруса. Трехчасовой эфир стал экстремальным испытанием для всей команды.

Ведущий утреннего шоу «Бригада У» Вэл рассказал, что эти 24 часа перед эфиром были самыми напряженными в его жизни. «Было очень сложно и волнительно… Но все получилось, в том числе благодаря нашим радиослушателям», - отметил он.

Головокружительную отметку в 4200 метров над уровнем моря покорили и трое победителей акции #ВышеНеБыло. Вместе с ведущими «Европы Плюс» вызов стихии бросили Ренат (Пермь), Полина (Санкт-Петербург) и Макс (Наро-Фоминск).

«Этот год стал знаковым для "Европы Плюс"! Он начался с уникального достижения — вместе с SINTEC станция вышла эфир из самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты, а сенсационный выпуск утреннего шоу "Бригада У" со Шпицбергена попал в знаменитую Книгу "Гиннес. Мировые рекорды". Завершается 2020-й и вовсе на недосягаемой высоте - вершине Эльбруса», - подчеркнул генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов.

Все детали проекта #ВышеНеБыло, прямые включения и подробный репортаж экспедиции доступен на elbrus.europaplus.ru, в мобильном приложении и страницах «Европы Плюс» в социальных сетях.

Слушайте Европу Плюс в Пскове на частоте 102.1 FM.